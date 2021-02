Covid-19 : Jean Castex invite à "la plus grande prudence" durant les vacances d'hiver

Jean Castex a invité jeudi les Français qui prendront des vacances d'hiver à "la plus grande prudence" afin d'éviter les contagions au Covid-19, alors que ces congés débutent vendredi soir pour une partie du pays. "Nous avons choisi de ne pas limiter les déplacements entre régions" mais "nous devons éviter tout relâchement" des gestes barrières, "comme vous l’avez fait à l’occasion des fêtes de fin d’année", a demandé le Premier ministre lors d'un point de presse avec plusieurs ministres.

Les vacances, un frein à l'épidémie ?

Cette semaine, une source proche de l'exécutif indiquait à l'AFP que les vacances scolaires étaient plutôt analysées comme un facteur positif, cette période impliquant une baisse des brassages dans les écoles et au travail. Un effet vacances ? "Je serais assez réservé", tempère Mircea Sofonea, maître de conférences en épidémiologie et évolution des maladies infectieuses à l'université de Montpellier. "D'une part, ce ne sont pas des vacances simultanées, donc on aura un effet qui sera lissé sur les trois semaines. D'autre part, si les vacances d'octobre ont donné lieu à une baisse, celles de Noël c'était plutôt dans l'autre sens", estime-t-il.