Coronavirus : "Il n'est pas raisonnable d'organiser des réunions familiales", alerte Jimmy Mohamed

INTERVIEW

L'épidémie de Covid-19 continue de circuler en France. Un nouveau bilan fait état de 10.000 nouveaux cas comptabilisés en 24 heures, selon la Direction générale de la santé. Dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche, adressée aux Français, cinq médecins appellent à limiter au mieux les rassemblements privés et à se montrer prudent face à l'évolution préoccupante de l'épidémie du coronavirus. Parmi eux le médecin Jimmy Mohamed, qui était l'invité de Fabienne Le Moal ce dimanche midi sur Europe 1.

Le spécialiste tape du poing sur la table en écrivant qu'"il faut siffler la fin de la récréation", avec d’autres grands noms comme le président de la ligue contre le cancer, Axel Kahn. Ce dimanche midi, il souhaite ajouter qu'il est du ressort de chacun de pouvoir et vouloir endiguer l'épidémie en limitant au maximum les rassemblements familiaux et entre amis.

"Il faut un message beaucoup plus clair"

"Évidemment qu’après le confinement on a envie de profiter, mais là les épidémies sont intrafamiliales. On se rend compte que l’on va tomber malade lors des mariages, des fêtes d’anniversaire, des réunions entre amis. C’est dans ces moments-là que l’on baisse la garde, après avoir fait attention toute la semaine. On essaye de proposer quelque chose sans dictature sanitaire, sans vouloir faire peur aux gens, mais il va falloir évoluer", lance-t-il avant de souligner que la situation devrait encore empirer d'ici quinze jours à trois semaines.

"On ne va pas demander à un policier de vérifier dans chaque maison. Mais comme il n’est pas raisonnable de boire trois litres d’alcool, ou fumer dix paquets de cigarettes et bien désormais il n’est pas raisonnable d’organiser des réunions familiales ou des rendez-vous entre amis. Donc il faut un message beaucoup plus clair", soutient Jimmy Mohamed en s'adressant directement au gouvernement.

"Les annonces de Jean Castex sont intéressantes avec l’abaissement de la quatorzaine à une semaine mais ce n’est pas assez suffisant. Il faut que l’on change nos comportements. Le gouvernement ne doit pas nous faire peur mais nous faire prendre conscience qu’il est temps d’agir différemment", conclut-il.