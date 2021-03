Covid-19 : exode des Parisiens et embouteillages avant l'entrée en vigueur du confinement

REPORTAGE

Face au reconfinement, les Franciliens fuient leur région. À quelques heures de l'entrée en vigueur des nouvelles mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19, les courbes du trafic permettent de prendre la mesure de l'exode. Près de 400 km de bouchons cumulés à 17h. Au péage de Saint-Arnoult, dans les Yvelines, le scénario des deux précédents confinements se reproduit. Il faut deux fois plus de temps qu'habituellement pour rejoindre le péage depuis Paris. Sur le parking de l'aire d'autoroute, de nombreuses voitures immatriculées au numéro des départements d'Île-de-France font une pause.

Ne pas rester "comme mettre un lion en cage"

Après deux heures de circulation en accordéon, Léa s'accorde une pause café. Dans sa voiture, elle a pris de quoi télétravailler au moins un mois en Auvergne. Elle habite dans le 18e arrondissement de Paris et il était hors de question pour elle de rester confinée dans son 20m2. "Lors des deux confinements, j'étais retournée en Auvergne. Pour moi, ce n'était pas possible de rester à Paris", dit-elle au micro d'Europe 1. "C'était comme mettre un lion en cage, trop stressant, pas envie."

Julie et Solène, elles, ont rempli leur coffre d'affaires de ski. "On pensait partir demain matin, mais avec le confinement on a décidé de partir plus tôt", disent-elles, après avoir renoncé à annuler leurs vacances. "Ce sont les seules vacances de l'année, on va revenir tristes, mais on va déjà profiter une semaine."

"J'en profite, après je pense qu'il y aura plus de contrôles"

Quant à Eva, elle a choisi de ne pas annuler son séjour en Bretagne chez son grand-père. Ce dernier vient de recevoir ses deux doses de vaccin. "Le temps que les gens s'habituent aux nouvelles règles, ils vont moins surveiller, donc j'en profite. Après, je pense qu'il y aura plus de contrôles, donc je ne partirai pas les week-ends, je suivrai le confinement."

À Saint-Arnoult, le parking se vide progressivement. Les conducteurs ne doivent pas trop tarder à reprendre la route afin de ne pas arriver à destination trop tard après le couvre-feu.