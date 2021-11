Covid-19 : comment le gouvernement veut éviter toute nouvelle fermeture d'école

Plus aucune fermeture de classe due au Covid-19. C'est la promesse de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, alors que près de 8.500 écoles ont fermé leurs portes. Si la vaccination des 5-11 ans n'est pas encore ouverte en France, un nouveau protocole sanitaire a été présenté jeudi en conférence de presse. Pour ne plus fermer aucun établissement, Jean-Michel Blanquer met en avant le dépistage systématique des élèves qui se mettra en place progressivement à partir de lundi.

Des tests gratuits

L'idée de ce protocole est que dès l'apparition d'un cas positif, tous les élèves de la classe sont testés à leur tour. Un test qui se ferait soit directement dans l'école, si le laboratoire peut venir faire des prélèvements, soit en ville par les parents, c'est-à-dire à la pharmacie ou dans un labo. Ces tests sont gratuits, assure le ministère de l'Éducation nationale. Selon les premières informations du ministère, les élèves testés positifs devront rester à la maison et ils ne pourront revenir qu'après dix jours, sous réserve d'avoir un test négatif à montrer.

Contraindre les parents à fournir un test

Ce dispositif a déjà été expérimenté dans dix départements. Son principal avantage est qu'en isolant les enfants contaminés très vite, il permet de garder les classes ouvertes. Mais, il faut deux conditions pour que cela fonctionne bien : les laboratoires doivent être très réactifs et il faut que les résultats soient disponibles en 24 heures, ce qui n'est pas le cas partout. En tout cas, le gros point positif de cette méthode est qu'elle contraint les parents à fournir le test de leurs enfants. En effet, il ne sera plus possible de donner une simple attestation sur l'honneur.