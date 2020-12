Covid-19 : avec la campagne de vaccination, la sphère complotiste "anti-vax" sort du bois

Alors que le gouvernement présente ce mercredi sa stratégie vaccinale, à l'Assemblée Nationale, la campagne de vaccination contre le Covid-19 continue de diviser les Français. Ils sont en effet nombreux à juger insuffisantes les connaissances sur ces nouveaux traitements, et à se questionner. Seulement cette campagne fait aussi ressurgir encore plus fort la nébuleuse des anti-vaccins, aussi appelée la sphère "antivax", active depuis des décennies et souvent menée par des figures des théories complotistes.

"L'effet blouse blanche"

Ses vidéos sont vues des dizaines de milliers de fois sur YouTube, où il compte 37.000 abonnés. Philippe Weber fait partie des figures anti-vaccins, et se présente comme un "conférencier", "éveilleur de consciences". Surtout actif sur les réseaux sociaux, il est de ceux qui dénoncent les nouveautés des vaccins Pfizer contre le coronavirus : "Alors là on parle vraiment de manipulation génétique", l'entend-on expliquer dans ses publications. Des propos démentis par les connaissances scientifiques actuelles, car l'ARN de ces vaccins ne peut pas se transformer dans ce cas en ADN humain.

Pourtant le grand public peut être d'autant plus porté à croire ces discours, qu'ils sont parfois tenus par les médecins eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'"effet blouse blanche" : un expert, isolé de ses confrères, prenant la posture de "lanceur d'alerte" au coeur du système. Comme le professeur Christian Perronne, qui exerce à l'hôpital de Garches, dans les Hauts-de-Seine.

Et c'est justement toute la stratégie de ces "éveilleurs de consciences" aux discours complotistes. Mélanger questions légitimes sur ces nouveautés médicales, tout en extrapolant sans apporter de preuves.