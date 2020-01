Un village coupé du monde depuis un mois et demi : "Ils nous prennent pour des bouseux"

Il faut imaginer quelques dizaines de maisons complètement coupées du monde. Le village du Chalon, dans la Drôme, est situé en zone blanche, et ne reçoit donc pas de signal pour téléphone portable. Mais depuis le 14 novembre dernier, lorsqu'une tempête de neige a abattu des arbres et les fils téléphoniques, il n'est plus non plus raccordé au téléphone ni à Internet. Un mois et demi plus tard, Orange n'est toujours pas intervenu pour réparer les dégâts. Et les habitants commencent logiquement à s'impatienter.

"On est complètement coupés"

"On nous propose des rendez-vous téléphoniques", s'étrangle Pascale Ripert, une mère de famille. "Nous n'avons pas d'interlocuteur. Orange nous fixe des rendez-vous par tchat, tel jour à telle heure, alors qu'on n'a pas de téléphone ! C'est du foutage de gueule, ils nous prennent pour des bouseux !"

Et Pascale Ripert de rappeler que "ce n'est pas parce qu'on vit en zone rurale qu'on n'est pas impactés. Pas moins que les gens qui vivent à Lyon, Marseille ou Lille". Son compagnon est décorateur de théâtre. "Il doit faire des commandes de matériau, faire des comparatifs, il a des délais pour rendre les décors. C'est très compliqué parce qu'on est complètement coupés."

"On se retrouve tous à l'orée du bois pour téléphoner"

Son fils de 12 ans a fait un AVC l'année dernière et nécessite un suivi médical particulier, mis à mal par cette situation. "Lorsque mon fils a un mal de tête, c'est direction les urgences, direct. Le collège est au courant mais cela fait un mois et demi qu'il ne peut pas nous informer" si cela se produit, explique Pascale Ripert.

En attendant une réponse d'Orange, cette riveraine fait comme ses voisins pour se reconnecter au monde. "On se retrouve tous à l'orée du bois pour pouvoir téléphoner et se tenir au courant."