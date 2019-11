D'où vient l'expression, "les carottes rendent aimables" ? Et autres anecdotes sur la carotte...

A TABLE !

Si la carotte est aujourd'hui un incontournable parmi les légumes d'hiver, elle n'a pas toujours été privilégiée. "Longtemps, la carotte était donnée aux ânes et non aux humains. On les nourrissait avec ce légume", explique le chef Olivier Poels dans La Table des bons vivants, sur Europe 1.

C'est, d'ailleurs, de là que viennent les origines de l'expression connue de tous : "Les carottes rendent aimables". "Pour faire avancer les ânes, il fallait leur montrer la carotte. Les ânes qui étaient têtus, avançaient quand on leur montrait la carotte donc on disait qu'elle les rendait aimables", précise le chef belge.

Toutes les carottes ne sont pas oranges

Aujourd'hui, on reconnaît la carotte par sa couleur orange. Pourtant, ce n'était pas toujours le cas autrefois. "On ne faisait pas de distinguo entre les légumes racines, c'est-à-dire entre la carotte ou le panais", rappelle Olivier Poels. "La carotte était probablement blanche voire rouge mais la variété orange telle qu'on la connaît aujourd'hui est beaucoup plus contemporaine. Elle vient de Hollande".

>> RECETTE - La soupe de carottes de Lucile Escourrou

La carotte se décline également dans plusieurs teintes : il en existe des blanches, jaunes, noires, ou d'autres seulement violettes à l'intérieur. "Si en vous faites pour des carottes râpées par exemple, elles seront plutôt violettes", précise Laurent Jouve, maraîcher bio dans la commune d'Oudon, en Loire-Atlantique, près de Nantes.

>> RECETTE - Les carottes râpées au gingembre de Julien Amat

La cuisson au four réveille le goût de la carotte

Quant à leur cuisson, là encore, la technique la plus recommandée n'est pas forcément la plus connue. La journaliste Anne-Laure Pham le conseille vivement : cuire les carottes au four, c'est simple, rapide et délicieux. "C'est la façon la plus enfantine de les servir en hiver. Vous recouvrez des carottes de sirop d'érable, d'huile d'olive, de moutarde à l'ancienne et de gousses d'ail", conseille-t-elle. Il suffit ensuite de faire cuire le tout à 180 degrés pendant 45 minutes.