Coronavirus : Tryo annonce sur Europe 1 le report de son concert à l'AccorHotels Arena

Les mesures pour essayer d'endiguer l'épidémie du coronavirus touchent aussi le monde de la musique. Après l'annulation du concert de Matt Pokora, les membres du groupe Tryo annonce sur Europe 1 qu'ils sont obligés de reporter une date de concert. Invités lundi soir, de l'émission Musique ! pour un concert privé exceptionnel, le quatuor a annoncé que leur concert prévu le 13 mars prochain à l'AccorHotels Arena est reporté à cause de l'épidémie de Covid-19 sur le territoire.

"On a appris de mauvaises nouvelles : on devait faire Bercy et on nous a appelés en disant qu'on allait propager la maladie", glisse au micro d'Europe 1 Christophe Mali, membre du groupe.

"On va donc être obligé de reporter, mais il est hors de question qu'on annule ! Le concert se fera en mai, on vous dira la date exacte dans les jours qui viennent", poursuit-il entre deux chansons. Avant de conclure, guitare à la main : "La fête sera toujours là, toujours pleine, toujours incroyable. Ça ne nous arrêtera pas, au contraire !"