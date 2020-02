Coronavirus : annulation de "tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné"

Tous les "rassemblements de plus de 5.000 personnes" en milieu fermé et certains événements en extérieur, comme le semi-marathon de Paris dimanche, seront annulés en France face à l'intensification de l'épidémie causée par le nouveau coronavirus, a annoncé le gouvernement samedi.

16 nouvelles infections

Ces mesures, prises lors d'un Conseil de défense et d'un Conseil des ministres exceptionnels, conduisent aussi à annuler la dernière journée du Salon de l'agriculture dimanche à Paris, a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran, qui a précisé que 16 nouveaux cas avaient été confirmés dans le pays par rapport à vendredi soir, soit 73 au total depuis fin janvier.

Cela "représente en tout 59 patients hospitalisés", "12 guéris" et deux décédés après la mort d'un enseignant français de 60 ans annoncée mercredi et celle d'un touriste chinois de 80 ans.

Le semi-marathon de Paris et le carnaval d'Annecy annulés

Outre les rassemblements en milieu fermé, ceux en milieu ouvert peuvent aussi être annulés "quand ils conduisent à des mélanges avec des populations issues de zones où le virus circule possiblement", a fait savoir le ministre. Le semi-marathon de Paris, qui devait avoir lieu dimanche, correspond à cette définition. Ce n'est en revanche pas le cas des matchs de football de Ligue 1 de ce week end selon Olivier Véran.

Parmi les événements annulés cités "à titre d'exemple" par le ministre, figurent "le carnaval d'Annecy du 6 au 8 mars" et le salon immobilier Mipim de Cannes, dont les organisateurs avaient annoncé un peu plus tôt qu'il serait décalé à juin.

"Ces mesures sont provisoires"

"Ces mesures sont provisoires et nous serons sans doute amenés à les faire évoluer, ce sont des mesures contraignantes et nous souhaitons paradoxalement qu'elles durent un peu, parce que cela voudrait dire que nous parvenons à contenir la propagation du virus", a ajouté le ministre de la Santé.

Des mesures encore plus strictes ont été prises pour les deux principaux foyers de propagation du virus en France, l'Oise et la commune de La Balme-de-Sillingy en Haute-Savoie. "Dans l'Oise et dans la commune de La Balme, tous les rassemblements seront interdits jusqu'à nouvel ordre", a indiqué Olivier Véran. Dans les cinq communes de l'Oise particulièrement touchées, Creil, Crépy-en-Valois, Vaumoise, Lamorlaye, Lagny-le-Sec, ainsi qu'à la Balme, "nous recommandons aux habitants de limiter leurs déplacements", a-t-il ajouté. "Ils peuvent se déplacer pour se nourrir, pour faire leurs courses", mais ils doivent éviter les "déplacements inutiles" et doivent "si possible recourir au télétravail".

Dans les cinq communes de l'Oise, "les établissements scolaires qui comptent des cas contact et qui présentent donc un risque plus élevé ne rouvriront pas lundi", a-t-il conclu.