Tous les enfants pourront-ils vraiment être accueillis à la crèche dès lundi ?

Les tout-petits de retour à la crèche, trois mois après la fermeture de ces structures d'accueil en raison de l'épidémie de coronavirus ? C'est ce qu'a annoncé Christelle Dubos, la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Selon elle, dès lundi prochain, tous les enfants de moins de 3 ans pourront retourner à la crèche ou retrouver leur assistante maternelle.

Les jouets désinfectés matin et soir au minimum

Pour accueillir en toute sécurité ces 1,2 million d'enfants, de nouveaux protocoles sanitaires sont mis en place. "En temps normal, les jouets qui sont portés à la bouche sont systématiquement lavés une fois par jour", pointe par exemple une assistante maternelle. Désormais, "c'est deux fois par jour" : les jouets ou les sols devront être désinfectés au minimum matin et soir.

Mais entre gestion du nombre d'enfants à pleine capacité, respect des gestes barrières et distanciation sociale, respecter les mesures sanitaires demeure complexe, selon les professionnels. Pour l'instant, il n'est pas question que les personnels soient obligés de porter le masque en présence des enfants. Mais Anne-Sophie Falle, coordonnatrice de 11 structures parisiennes, attend le protocole définitif avec impatience. Plus vite les professionnels du secteur seront au courant des mesures à prendre, "plus vite ils pourront s'organiser en amont et garantir le bon accueil des enfants", estime-t-elle.

"Pour les repas et les dortoirs, faudra-t-il garder le mètre d'écart ?"

Dans la crèche où travaille Kelly Pelé, une puéricultrice interrogée par Europe 1, c'est l'organisation des repas qui se révèle être un casse-tête. Jusqu'ici, cette crèche associative n'accueillait que 10 enfants, avec un roulement à trois maximum pour les repas. Si tous reviennent, il va falloir repenser toute l'organisation. "Pour les repas et les dortoirs, faudra-t-il garder le mètre d'écart ?", s'interroge-t-elle par exemple.

Un flou qui n'épargne pas les parents. Alors qu'avant le confinement, Thomas emmenait Nino chaque jour à la crèche, son fils n'y ira que deux jours la semaine prochaine. "J'aurais aimé l'y amener plus de jours mais ce n'est visiblement pas aussi simple", regrette le jeune père.