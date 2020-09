Fêtes de mariages restreintes : "Hors de question pour nous de choisir 30 invités !"

TÉMOIGNAGE

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé de nouvelles mesures, mercredi soir, pour lutter contre le coronavirus, comme par exemple la fermeture totale ou anticipée des bars et des restaurants. Les évènements privés sont également concernés, et notamment les mariages. Dans tous les départements classés rouge (rouge clair, foncé ou écarlate), le nombre d'invités ne pourra pas excéder plus de 30 personnes.

"Je choisis de prendre le risque"

Lucie, qui doit se marier le 3 octobre dans la Drôme, dit avoir appris cette décision avec "colère et injustice". "Il est hors de question pour nous de choisir 30 invités ! Je fais déjà un premier choix à la mairie et mes grands-parents ne pourront pas entendre le 'oui' qui m’engage. Je dis stop, j’ai fait assez de concessions", raconte-t-elle au micro d’Europe 1, après deux ans de préparatifs. "Ma salle me suit, mon photographe me suit, on se marie coûte que coute à 58 personnes dans moins de dix jours. J’entends parfaitement qu’il faille poser des limites mais à mon mariage aussi, il y aura des gestes barrières, du gel et les gens seront masqués", poursuit Lucie.

"Je n’accepte pas de devoir payer le prix d’avoir eu des plages bondées pendant l’été et des restaurants avec des terrasses bondées. Pourquoi on m’interdit ça alors que je me suis privée pendant des mois ? Je choisis de prendre le risque. Tant pis, si on est hors la loi, je ne vais pas me laisser gâcher mon mariage", conclut-elle.