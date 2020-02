Coronavirus : le numéro vert du ministère de la Santé croule sous les appels

REPORTAGE

Il n'a ouvert que le 1er février et pourtant, il comptabilise déjà plus de 2.000 appels. Le numéro vert d'informations sur le coronavirus a été mis en place samedi, et reçoit plusieurs centaines d'appels par jour. Installée à Romainville, en Seine-Saint-Denis, cette ligne mise en place par le ministère de la Santé a pour mission de répondre à toutes les questions non-médicales sur le 2019-nCoV, qui a déjà provoqué près de 500 décès et infecté plsu de 24.000 personnes, pour éviter un engorgement du 15.

Des centaines d'appels par jour

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les appels sont légion. 1.000 coups de fil dès le jour de l'ouverture, et encore 400 mardi. Parmi les questions les plus posées : la présence, ou non, du coronavirus dans les transports en commun. Le risque existe, mais il est statistiquement quasi-nul. Et pour le réduire, il suffit de se laver les mains en sortant du métro.

Le téléphone sonne, l'opératrice décroche, c'est une mère de famille inquiète pour sa fille qui va bientôt partir en voyage à Taïwan, doit-elle partir ? Pas de réponse nette de la part de la salariée, mais elle lui indique le site du ministère des Affaires étrangères pour qu'elle vérifie elle-même les recommandations pour cette destination.

Si cette question est assez banale, d'autres le sont beaucoup moins : "J'ai eu une personne qui a ouvert sa fenêtre, qui a vu son voisin tousser et qui a cru qu'il était contaminé", raconte un collègue. Ou encore ce restaurateur qui, "face à une clientèle qu'il pense chinoise, ne savait pas quoi faire". Le 0800 130 000 est ouvert tous les jours entre 9h et 19h. De son côté, le ministère de la Santé demande trois comptes rendus par jour jusqu'à ce que les inquiétudes se calment, probablement d'ici quelques jours.