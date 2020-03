Coronavirus : "C'est un soutien essentiel", confient les soignants, touchés par les hommages des Français

C'est un moment très fort qui rassemble désormais chaque soir dans les rues, les cours d'immeubles et les villages. Comme mercredi soir à 20h : les Français avaient rendez-vous à leurs fenêtres pour applaudir les soignants mobilisés partout dans les cabinets, les hôpitaux, les casernes et dans les villes pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ce rituel est en train de s'installer et n'est pas que symbolique : c'est un réconfort pour tous ceux qui sont au chevet des malades. "C'est important de savoir que l'on est soutenus par la population", témoigne un soignant interrogé par Europe 1.

"Ça suscite beaucoup d'émotions, ça fait chaud au coeur", réagit une soignante. "Moi, comme beaucoup de collègues, on est ce qu'on appelle 'les premières lignes'. On est très exposés donc évidemment, cette solidarité me touche", confie-t-elle. "En cette période de crise, c'est un soutien assez essentiel."

"On est tous très émus"

Un de ces collègues abonde : "Ça nous touche. On est tous très émus de ça. On n'est pas plus des héros maintenant que depuis des années où on soigne nos familles, vos familles."

Certains passent un appel aux Français. "Le message qu'on a à leur donner, c'est : 'aidez-nous à vous soigner. Respectez bien les procédures de confinement. Protégez-vous. Protégez vos proches. Limitez au maximum les sorties. Respectez les gestes barrières'."

Des infirmiers, infirmières, réanimateurs, infectiologues qui disent merci aux Français qui leur rendent hommage chaque soir.