Coronavirus : 69.313 morts en France, la situation épidémique reste stable à un niveau élevé

Selon les données de Santé publique France le nouveau bilan de l'épidémie de coronavirus s'établit jeudi à 69.313 décès en France depuis le début de l'épidémie. C'est 282 décès de plus à l'hôpital que lors du précédent bilan. Les données des hospitalisations et réanimations montrent que l'épidémie semble rester à un haut niveau.

Les hospitalisations et réanimations en hausse sur 24 heures

Le nombre de patients positifs découverts quotidiennement est élevé. On recense 21.228 nouveaux cas positifs en 24 heures. On dénombre par ailleurs 25.017 patients hospitalisés pour une infection au coronavirus, soit 248 de plus que la veille. Les données des services de réanimation sont, elles, légèrement à la hausse avec 15 nouveaux patients en 24 heures, pour un total de 2.726.

Les données hospitalières semblent témoigner d'une stabilisation à un niveau élevé. Ces chiffres fluctuent chaque jour mais le nombre de patients hospitalisés est compris entre 24.000 et 25.500 depuis plus d'un mois tandis qu'on recense autour de 2.600-2.700 patients depuis trois semaines en réanimation.