Coronavirus : 61.702 morts en France, plus de 11.700 cas positifs en 24 heures

Depuis le début de l'épidémie en France, 61.702 personnes sont mortes du coronavirus en France dont 802 décès rapportés mardi, selon les chiffres de Santé publique France. Les décès rapportés mardi incluent ceux survenus dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux lors des derniers jours. Au total, 11.795 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés par Santé Publique France, bien au-delà de l'objectif d'environ 5.000 qui avait été fixé pendant un certain temps par le gouvernement. L'organisme souligne que le chiffre indiqué est "minimal et non consolidé en raison de difficultés identifiées dans la remontée des résultats de tests". Au total, 2.490.946 cas de coronavirus ont été identifiés depuis le début de l'épidémie en France.

Le nombre d'hospitalisations et de réanimations en baisse

Depuis plusieurs jours, les autorités s'inquiètent d'une reprise "préoccupante" de l'épidémie, à la veille des fêtes de fin d'année. Lundi, plus de 1.700 nouvelles admissions (1.776) ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures à l'hôpital à cause du Covid-19.

Le nombre de patients atteints du Covid-19 actuellement hospitalisés s'élève à 24.964 (soit 269 de moins que dimanche) et 2.728 patients se trouvent en réanimation (18 de moins que la veille), selon les données de Santé publique France.