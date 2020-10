Coronavirus : 32.365 morts en France, le taux de positivité en hausse

Le nombre de malades du Covid-19 actuellement hospitalisés en réanimation en France a légèrement progressé mardi, à 1.417, soit 8 patients de plus que la veille, tandis que la proportion de tests positifs atteint désormais 9%, selon les chiffres officiels. Au cours des dernières 24 heures, 168 nouveaux patients atteints de la forme la plus grave de la maladie ont dû être admis dans un service de réanimation, selon le bilan quotidien de l'agence sanitaire Santé publique France. La capacité nationale actuelle de lits de réanimation est d'environ 5.000.

65 personnes décédées en 24 heures

Au total, 7.377 malades sont actuellement hospitalisés pour le Covid-19, dont 829 qui ont été admis dans les dernières 24 heures. Les indicateurs hospitaliers sont importants pour suivre l'évolution de l'épidémie, puisque le principal enjeu est d'éviter que les hôpitaux, particulièrement les services de réanimation, soient débordés par un afflux massif de patients. Au pic de l'épidémie, début avril, plus de 7.000 malades étaient hospitalisés en réanimation, avec parfois 400 admissions par jour. En outre, 65 personnes sont mortes du Covid ces dernières 24 heures, portant le total de décès depuis le début de l'épidémie à 32.365.

Plus de 10.000 nouveaux cas ont été diagnostiqués depuis la veille (10.489), soit plus que les 5.084 de lundi, jour où les chiffres sont régulièrement plus faibles à cause de la fermeture des laboratoires le week-end, mais moins que les près de 17.000 annoncés samedi soir. Le taux de positivité (proportion des tests positifs par rapport au total des tests effectués) continue de progresser rapidement, à 9%, contre 8,6% la veille et 8,2% dimanche. Il est probable que cette progression soit due en partie à une campagne de tests plus ciblée qu'elle ne l'était auparavant.

Le taux d'occupation des lits en réanimation progresse en Île-de-France

L'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a par ailleurs indiqué mardi que le taux d'occupation des lits en service de réanimation par des patients atteints de Covid-19 dans les hôpitaux de la région continuait de progresser, à 40,1% contre 37% lundi. Cela représente 449 personnes admises en services de réanimation, sur 2.393 patients Covid-19 hospitalisés dans la région la plus peuplée de France (12 millions d'habitants). Un taux d'occupation des lits de réanimation supérieur à 30% à l'échelle de la région fait partie des trois critères établis par les autorités sanitaires pour placer un département en zone d'alerte maximale. Le deuxième est un taux d'incidence (nouveaux cas) supérieur à 250 pour 100.000 habitants, et le troisième, un taux d'incidence chez les plus de 65 ans au-dessus de 100.

Face à la progression de l'épidémie en région parisienne, de nouvelles mesures de restriction sont entrées en vigueur mardi à Paris et dans les trois départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), dont la fermeture des bars. Les restaurants peuvent rester ouverts mais doivent respecter un protocole sanitaire renforcé. Il s'applique dans toutes les zones d'alerte maximale, y compris à Aix-Marseille où les restaurants avaient dû baisser le rideau il y a une semaine.