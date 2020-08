Coronavirus : 30.576 morts en France, la circulation du virus progresse

La propagation du Covid-19 continue. Ce jeudi, la Direction générale de la Santé indique dans son bilan quotidien que le taux de positivité est désormais de 3,8%, contre 3,7% mercredi.

6.111 cas en 24 heures

Dans le détail, on compte désormais 30.576 morts sur le territoire depuis le début de l'épidémie, dont 20.070 au sein des établissements hospitaliers, et 10.506 dans les ESMS. À noter qu'une panne informatique avait empêché mercredi la DSG de communiquer toutes les données habituelles. Plus de 6.110 cas ont été détectés sur les dernières 24 heures, contre 5.429 mercredi, tandis que le nombre de patients en réanimation est légèrement à la baisse avec 381 patients.

Jeudi matin, lors d'une conférence de presse, le Premier ministre Jean Castex a reconnu que la France était "dans une phase de recrudescence de l’épidémie".

