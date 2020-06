Coronavirus : 29.603 morts en France, le reflux continue

Le dernier bilan du coronavirus en France fait état de 29.603 morts du Covid-19 sur le territoire, dont 28 depuis le dernier pointage de la veille a indiqué jeudi la direction générale de la Santé dans son communiqué quotidien.

Dans le détails, 19.146 personnes sont mortes au sein des établissements hospitaliers et 10.457 en établissements sociaux et médico-sociaux. On compte désormais 10.125 personnes hospitalisées à cause du coronavirus, et 752 malades placés en réanimation. Le solde est une nouvelle fois négatif, avec 20 malades en moins. Si ces chiffres offrent jour après jour une lueur d'espoir de plus en plus vigoureuse, la DGS le rappelle, "le virus circule toujours et la prudence est de mise". Pour preuve, 244 clusters ont été recensés sur le territoire depuis le 9 mai, dont 123 qui ne sont plus actifs.

>> Plus d'informations à suivre...