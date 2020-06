Coronavirus : 29.111 morts en France, la baisse des hospitalisations et des réanimations se poursuit

Selon un dernier bilan vendredi, 29.111 personnes sont décédées en France depuis le début de l’épidémie de coronavirus, dont 46 en 24 heures dans les hôpitaux. Au total, on enregistre 18.761 décès au sein des établissements hospitaliers et 10.350 en établissements sociaux et médico-sociaux. Et la baisse des admissions à l'hôpital et en réanimation se poursuit.

12.696 personnes hospitalisées et 1.094 personnes en réanimation

Vendredi, 12.696 personnes étaient toujours hospitalisées dont 213 nouvelles admissions enregistrées en 24 heures. Et 1.094 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 étaient en réanimation dont 19 nouveaux cas graves admis en réanimation dans les dernières 24 heures, soit 69 de moins que jeudi.

Quatre régions, l'Ile de France, le Grand-Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, et les Hauts-de-France, regroupent 76 % des patients hospitalisés en réanimation. En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 118 hospitalisations, dont 18 en réanimation.

Depuis le début de l’épidémie, 102.445 personnes ont été hospitalisées, dont 18.061 en réanimation. Et 70.504 personnes sont rentrées à domicile. La prochaine actualisation des chiffres de suivi épidémiologique aura lieu lundi 8 juin.