Coronavirus : 29.547 morts en France, le reflux épidémique se poursuit

En France, 29.547 personnes sont décédées des suite du Covid-19 depuis le début de l'épidémie. Parmi elles, 38 sont mortes à l'hôpital en l'espace de 24 heures, a annoncé la Direction générale de la Santé (DGS) mardi.

Depuis le dernier bilan annonçant le nombre de morts du Covid-19 en établissements sociaux et médico-sociaux, 73 patients sont décédés dans ces structures, a indiqué mardi la DGS. Au total, 29.547 personnes sont mortes en France depuis le début de l’épidémie, dont 19.090 personnes au sein des établissements hospitaliers et 10.457 en établissements sociaux et médico-sociaux. Ce dernier chiffre n'avait pas été mis à jour depuis plusieurs jours.

Solde toujours négatif en réanimation

Le solde reste toujours négatif en réanimation, avec 26 malades du Covid-19 en moins par rapport à lundi. Si 820 malades atteints d'une forme sévère du Covid-19 sont hospitalisés en réanimation, ils étaient 955 il y a une semaine.

Communiqué | Point de situation #Coronavirus du mardi 16 juin

◾ 29 547 personnes sont décédées en France

◾ 73 335 personnes sont rentrées à domicile

◾ 10 535 personnes sont hospitalisées

◾ 820 patients #COVID19 graves en réanimation

Ces cas sont concentrés dans quatre régions : l'Île de France, le Grand-Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France. Elles regroupent en effet 72 % des patients hospitalisés en réanimation. L'Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte) est plus touchée par l'épidémie que la France métropolitaine. On y relève 166 hospitalisations, dont 26 en réanimation.

La situation en Guyane est la plus préoccupante puisque le nombre de cas admis dans les services de médecine et de réanimation augmente.

Le nombre d'hospitalisations poursuit lui aussi sa baisse. En effet, 143 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures alors qu'il y a une semaine, le 9 juin, les hôpitaux français avaient reçu 169 nouveaux patients. Au total, 10.535 personnes sont hospitalisées pour une infection au Covid-19 en France, soit 1.426 de moins qu'il y a une semaine.

Depuis le début de l’épidémie, 103.451 personnes ont été hospitalisées, dont 18.231 en réanimation, et 73.335 personnes sont rentrées à domicile.