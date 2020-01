En Gironde, les chasseurs croulent sous les insultes après une opération "permis à zéro euro"

En Gironde, une publicité pour susciter des vocations de chasseurs a provoqué une polémique ces derniers jours. En cause : des affiches placardées sur les bus de l'agglomération bordelaise. Sur ces affiches, deux chasseurs en pleine nature sont accompagnés d'un chien sur un fond ensoleillé et un message propose de passer le permis de chasser pour zéro euro.

Déferlante d'insultes et de menaces

Cette opération de communication de la fédération de chasse de Gironde lui a valu une déferlante d'insultes et de menaces, principalement sur les réseaux sociaux. "Ce sont des messages d’insultes de la part d'un certain nombre de personnes qui se cachent la plupart du temps sous des pseudos. On a même des messages de morts", déplore Guillaume Desenfant, membre de la fédération qui compte environ 38.000 pratiquants.

"L'information qui est inscrite sur notre campagne de communication est : 'Passez votre permis de chasser pour zéro euro.' Il ne s’agit pas de donner le permis de chasser pour zéro euro. Mais de faire en sorte que l'examen soit pris en charge par la fédération. Nous ne faisons que la formation gratuite et nous ne donnons pas, bien évidemment, le permis de chasser", explique-t-il, rappelant que la chasse "est une activité légale".

"Je n'ai jamais eu, en six ans, le moindre mot"

Pour Guillaume Desenfant, la situation est d'autant plus surprenante que sa fédération n'en serait pas à son coup d'essai : "Cela fait six ans que l'on procède à cette campagne de communication. Je n'ai jamais eu, en six ans, ne serait-ce que le moindre mot, commentaire sur Facebook ou ailleurs qui nous soit revenu. C'est la première année." "On fait l'objet d'une espèce de 'chasse bashing' depuis un certain nombre d'années maintenant, mais particulièrement en ce moment", regrette-t-il.

La fédération de chasse de la Gironde a conservé les messages menaçants et se réserve le droit de déposer une plainte. Du côte de Transports Bordeaux Métropole (TBM), on explique que le délai prévu pour cette campagne publicitaire arrive de toute façon à son terme et que ces affiches vont disparaître à partir d'aujourd'hui.