Confinement : Lidl lance un appel à "privilégier les produits alimentaires français"

INTERVIEW

"Mangez des pommes", disait Jacques Chirac. Mais en plein mois de mars, alors que confinement dû au coronavirus se poursuit, il ne faut pas négliger les produits de saison, notamment les fraises et les asperges françaises. C'est en tout cas l'appel lancé ce mardi soir sur Europe 1 par le directeur exécutif des achats de Lidl France, Michel Biero. Alors que les agriculteurs sont touchés de plein fouet par les conséquences économiques de la crise sanitaire du Covid-19, la solidarité passerait donc aussi par son assiette.

"Achetons des asperges, des fraises" françaises

"Plutôt que d’acheter des conserves ou d'autres plats transformés, achetons des asperges, des fraises, c'est plein de vitamines et on en a tous besoin en ce moment", lance le directeur invité du "Grand journal du soir". "J'étais encore hier en ligne avec Christiane Lambert de la FNSEA, et nous nous sommes engagés à favoriser et privilégier à 100% la production française".

"Privilégier les produits français"

Faisant appel au "bon sens" de ces concitoyens, il martèle qu'il "faut privilégier les produits français". "Après la hausse des températures de la semaine dernière, la production de fraises gariguettes françaises a explosé", affirme-t-il. "Et comme il y a aujourd'hui moins de monde dans nos magasins, on commande moins. Il faut donc vraiment inciter les consommateurs à acheter français". Et pour joindre l'acte à la parole, le directeur indique que Lidl va lancer dès "cette semaine une campagne dans la presse française" qui va dans ce sens.