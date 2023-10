Conduite : près d'un Français sur deux ne porte pas ses lunettes de vue

Portez-vous des lunettes de vue ? Mais surtout les portez-vous sérieusement ? L’association pour l’amélioration de la vue (Asnav) lance l’alerte sur ce sujet ce jeudi matin, et publie un baromètre (Opinionway) qui montre que de plus en plus de Français myopes, hypermétropes ou autres, ne portent pas leurs lunettes pour conduire.

4 Français sur 10 avec un défaut de vision sont concernés

Ils ont des problèmes de vue, portent des lunettes, mais pour conduire leur voiture, leur moto ou même encore leur vélo, quatre Français sur dix avec un défaut de vision n’ont rien sur le nez, comme ce cycliste parisien, et myope. "Ma myopie n'est pas trop importante, donc j'arrive quand même à voir sans lunettes, même si c'est un peu flou. Et puis la deuxième raison, c'est la peur de la chute et de la casse des lunettes", souligne-t-il au micro d'Europe 1. Autre excuse, 40% des gens pensent que ne pas porter ces lunettes permet de faire travailler ses yeux. Une idée reçue très délétère selon le Dr Barbara Ameline, vice-présidente de la société française d’ophtalmologie.

"Les yeux ne travaillent pas comme les biceps ou les abdominaux. Ça n'a pas de sens de dire que les yeux vont s'habituer. Éventuellement, le cerveau s'habitue à une vision relativement floue, acquiert une tolérance au flou. Malheureusement, ce n'est pas ça qui va vous rendre de la vision", indique-t-elle. Et cette ophtalmologue précise qu'au volant, la myopie et l'astigmatisme sont les anomalies de la vision pour lesquelles on ne peut absolument pas se passer de lunettes. Pour les autres problèmes de vue, c'est davantage du cas par cas, il vaut mieux poser la question à son ophtalmologue.