EUROPE 1 ET VOUS - «On n'est pas mature à cet âge» : les Français divisés autour du permis à 17 ans

La mesure est présentée comme un vrai plus pour les jeunes en apprentissage. Ce mardi, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé l'avancement de l'âge légal pour passer le permis de conduire. Désormais, les jeunes Français pourront passer l'examen dès 17 ans, et conduire dans la foulée. Mais cette annonce inquiète les associations de prévention routière. Elles rappellent que les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les 18-24 ans. De leur côté, les Français rencontrés par Europe 1 sont divisés.

"Ils ont autre chose à penser que le permis de conduire"

Clés en main, Françoise paye le stationnement pour sa voiture. Cet automobiliste lève les yeux au ciel à l'idée de partager la route avec des conducteurs de 17 ans. "On n'est pas mature à 17 ans" juge-t-elle au micro d'Europe 1. "Et ils n'ont pas terminé leurs études quand même, donc ils ont autre chose à penser que le permis de conduire", poursuit-elle. Mais pour Isabelle, obtenir le permis de conduire un an plus tôt est une bonne initiative. "Entre les rodéos urbains et ceux qui roulent dans des voitures sans permis, ça devrait les responsabiliser un peu", juge-t-elle.

Un examen qui restera tout aussi exigent

Responsabiliser les jeunes, mais aussi leur permettre d'intégrer plus facilement le monde du travail : deux avantages estiment Maëva et Sarah, lycéennes. "J'ai une amie qui habite en banlieue, elle n'a pas encore 18 ans et elle galère pour trouver un stage. Donc, si elle pouvait le passer à 17 ans, ce serait beaucoup mieux pour elle", souligne Maëva. "Et puis, nous aussi on habite loin des écoles. Il faut prendre le métro et tout et tout. Donc, si on avait une voiture, ce serait plus pratique", ajoute Sarah.

L'examen du permis de conduire restera, lui, inchangé, avec la même exigence qu'à 18 ans.