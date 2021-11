Nos idées pour sortir d'une raclette classique

C'est l'une des consolations de l'hiver. La saison de la raclette est ouverte en cette fin d'année, avec les jours qui deviennent plus frais. L'occasion de ressortir son appareil rangé tout en haut d'une étagère, et d'inviter sa famille ou ses amis à déguster ce plat très convivial qui sent bon les fêtes. Dans l'émission Bienfait pour vous, le chef Abdel Aloui livre toutes ses astuces pour réussir sa raclette, du choix des ingrédients à la composition du plat.

Bien choisir son fromage

Avant de réunir tout le monde autour de la table, il faut d'abord choisir le bon fromage, et l'un est particulièrement bien adapté. "Le fromage à raclette est un fromage suisse à pâte pressée, cru, à la tenue souple et au parfum fleuri. Il vient de la vache. Il est de forme ronde, facile à découper, à faire fondre et à faire gratiner, donc il est parfait pour le verser", explique Abdel Aloui sur Europe 1.

Pour plus d'originalités, le chef avance le Mont d'Or, qui a "plus d'onctuosité", la scarmoza, "une mozzarella fumée dure à la découpe mais qui fond facilement", ou encore le maroilles, "qui n'a pas le même goût que son odeur", rappelle-t-il.

Pour celles et ceux qui n'aiment pas le fromage au lait de vache ou en sont allergiques, il est possible de prendre du fromage de brebis. "On a de gros rondins de brebis, ou le chèvre cendré pour plus de caractères", ajoute Abdel Aloui. Parmi d'autres idées, le chef énumère le cheddar pour un côté anglo-saxon, le reblochon, le livarot ou encore le camembert à la truffe.

Prendre diverses sortes de charcuterie

Si on peut être original sur le fromage, on peut l'être tout autant sur la charcuterie. "Le saucisson, la mortadelle, la rosette, c'est parfait. Mais soyons un peu plus fous et surtout tendance pour être différent des autres raclettes", assure Abdel Aloui. "Vous pouvez mettre un bon pastrami autour de la table, que vous coupez en chiffonnade", poursuit le chef. Il est également possible de réutiliser les restes. "Un rôti de bœuf froid de la veille, tranché finement. Une viande des Grisons, qui est une charcuterie douce, ou sinon un reste de poulet rôti du dimanche qu'il faut effilocher", énumère-t-il sur Europe 1.

Essayer le poisson

"On peut tout mettre dans une raclette, même un poisson fumé comme du saumon ou de la truite", souligne également le chef, toujours dans une quête d'originalité. "Au lieu de le laisser cru, comme on a l'habitude de le manger, vous passez juste le poisson fumé sur la partie haute pour le snacker, ce qu'on appelle tataki en japonais", indique-t-il.

Cornichons, pommes de terre, œufs... Bien accompagner sa raclette

Du côté des accompagnements, les cornichons restent une valeur sûre. Pour les rendre plus tendances, le chef Abdel Aloui propose de les mettre dans des pickles, des conserves au vinaigre. "Vous pouvez faire des pickles de carottes, de choux, de poivrons pour apporter de l'acidité (...). On met cela dans des bocaux, et on a un pickles pour toute l'année", assure-t-il. Dans sa liste, le chef opte aussi pour un petit piment d'Espelette, quelques herbes fraîches, des graines de fenouil ou encore un œuf fermier, pour faire des œufs au plat ou façon mimosa.

Du côté de la pomme de terre, autre ingrédient essentiel de toute raclette, Abdel Aloui conseille de prendre "des pommes rattes ou des petites pommes de terre de Noirmoutier, comme ça on n'a pas besoin de l'éplucher". Également, il est possible de rajouter des champignons de Paris ou de la courge rôtie pour rendre la raclette plus originale que les années précédentes.