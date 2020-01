Un identifiant et un mot de passe pour 700 sites : la Poste vous propose de créer votre "identité numérique"

ANALYSE

Payer ses impôts, suivre ses remboursements de sécurité sociale ou encore inscrire son enfant à l'école... Autant de démarches qui seront simplifiées par l'identité numérique. Elle va devenir votre sésame pour effectuer chacune d'entre elles, en toute sécurité. L'identité numérique arrive à la Poste, et c'est une première en France.

Il suffit de se pré-inscrire sur le site de la Poste, avec une adresse mail et un smartphone. Cela prend environ vingt minutes. Ensuite, il faut rencontrer physiquement un facteur, chez vous ou dans un bureau de poste.

Un gain de 5 minutes à chaque connexion

Une petite démarche à effectuer contre un gain de temps conséquent. Grâce à l'identité numérique, on gagne plus de cinq minutes à chaque connexion, mais aussi de la mémoire.

"A chaque fois, on crée un compte avec un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe, on en a en moyenne 265. Il faut scanner des documents, et effectuer un certain nombre de démarches", énumère Candice Dauge, directrice de l'identité numérique à la Poste. Avant de poursuivre : "Avec l'identité numérique, on saute entre 7 et 14 étapes dans son parcours d'inscription".