Avant les évaluations, que pensent les professeurs du niveau de leurs élèves ?

REPORTAGE

Les évaluations commencent lundi pour les classes de CP, CE1, sixième et seconde. Ces évaluations nationales seront scrutées avec la plus grande attention cette année par les enseignants et les parents après des mois sans école, crise du coronavirus et confinement obligent. Mais les enseignants commencent déjà à avoir une petite idée du niveau de leurs élèves, près de deux semaines après la rentrée scolaire. Et la conclusion, c’est qu’ils ne s’en sortent pas si mal.

"Cette année, mes élèves ont plutôt bien réussi contrairement à l’année dernière"

C'est en tout cas ce que disent les profs lorsque vous leur demandez d'évaluer au doigt mouillé leur niveau. Exemple avec Jean-François Clair, prof de math en sixième, surpris par le niveau de sa classe. "On a fait un test comme on fait à chaque début de séance, où je leur demande 5x6, 8x9, et ils mettent la réponse sur une ardoise", raconte l’enseignant à Europe 1. "Cette année, mes élèves ont plutôt bien réussi, contrairement à l’année dernière où j’avais quand même un bon quart de ma classe qui ramait pour me donner la bonne réponse."

Lui y voit l'influence positive des parents, familiers de l'exercice des tables de multiplication. D'autres élèves s'en sortent plutôt mieux sans doute parce qu'ils se sont libérés du regard de la classe et là aussi ont été mieux suivis par les parents.

"Le retour au travail à l’écrit sur des lignes de cahier est quand même difficile"

Mais au primaire, le constat dressé par Nathalie, institutrice en CE1, est moins reluisant, notamment sur les fondamentaux comme l'écriture. "Les enfants, quand ils ont travaillé pendant le confinement, ont sans doute beaucoup travaillé sur des ardoises ou sur des tableaux. Et le retour au travail à l’écrit sur des lignes de cahier est quand même difficile", explique-t-elle.

Nathalie évoque aussi des problèmes d'oubli de ce qui a été vu en CP, comme par exemple la notion de dizaine que ses élèves de CE1 ne maîtrisent plus du tout. Les professeurs risquent donc de devoir revenir un peu en arrière avant les vacances de la Toussaint.