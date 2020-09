Rentrée scolaire : malgré le masque, les élèves reprennent leurs habitudes

REPORTAGE

Près de 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée mardi 1er septembre. Certains n'avaient pas revu un professeur "en vrai" depuis des mois. Alors il a fallu se réhabituer à la sonnerie du collège par exemple, mais aussi à porter un masque toute la journée pour tous les élèves de plus de 11 ans, et pour tous les adultes des établissements. "J'ai vu une prof enlever son masque, alors que la CPE a elle-même dit que personne ne devait l'enlever", pointe du doigt Ondine, élève de seconde dans le 13e arrondissement de Paris.

Gel hydroalcoolique et sens de circulation à la cantine

Malgré le contexte si particulier dû au coronavirus, les habituelles questions de rentrée reviennent : quel sera l'emploi du temps, qui sera le prof le plus sévère ou le plus absent... et qui sera dans la même classe que ses copains. "Ils ne sont pas avec moi. Il y a trois classes et on est tous séparés", regrette Louis, qui rentre en 6e.

Au réfectoire aussi, il y du changement : gel hydroalcoolique à l'entrée, sens de circulation et des surveillants qui veillent aux placements des élèves. "On vérifie qu'ils se placent bien en quinconce pour qu'ils puissent manger dans de bonnes conditions", raconte Vanessa.

Malgré les adaptations et les désagréments du masque, beaucoup étaient ravis de retrouver le chemin de l'école. "J'étais contente parce que rester toute la journée à ne rien faire à la maison, ce n'est pas une vie", conclut Louise.