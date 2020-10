Comment faire des chips maison ?

On en mange en moyenne un kilo par an et par personne en France. Les chips, indispensables à nombre d’apéritifs et de pique-niques, ont été inventées en 1853 aux États-Unis. Olivier Poels a retracé son histoire dans l’émission Historiquement vôtre, avant de donner une recette toute simple pour en faire vous-même.

"C’est un nom au départ masculin qui a, suivant les dictionnaires, été progressivement admis comme un nom féminin. Vous pouvez donc dire un chips ou une chips. Les chips sont nées aux États-Unis en 1853. Un client habitué d'un restaurant de Saratoga, dans l’État de New York, s’assied et commande une assiette de frites. Le chef, qui s’appelle George Crum, s’exécute mais le client n’est pas content et les renvoie. Deuxième tentative : le client les trouve encore trop grosses, provoquant l’agacement du chef. Ce dernier prend alors sa mandoline et taille les rondelles de pommes de terre les plus fines possibles. Et voilà qu’arrivent donc les chips, copeaux en anglais. Le client adore, tout comme le chef.

Le chef en fait dès lors une spécialité du restaurant, qui rencontre un vif succès. Mais le cuisinier est d’origine afro-américaine et ne peut déposer de brevet. L’idée de la recette se répand néanmoins et devient populaire. En 1926, l’Américaine Laura Scudder invente le paquet qui va permettre aux chips de voyager et de garder leur croquant. L’aromatisation va alors commencer, tout comme l’industrialisation du procédé avec des machines. Mais plutôt que d’aller acheter un paquet de chips en bas de chez vous, vous pouvez en faire vous-même.

La recette des chips Les ingrédients 1 kilo de pommes de terre à chair ferme (Charlotte, Amandine, Pompadour)

Huile de friteuse ou huile d’olives

Sel 1. Éplucher les pommes de terre 2. Les tailler à la mandoline en rondelles de 3 mm d’épaisseur 3. Bien les laver pour enlever l’amidon 4. Les sécher et les passer 5 minutes à la friteuse

Il y a une autre manière de les cuisiner : au four. L’idée est de procéder de la même manière, à part que vous allez badigeonner vos rondelles de pommes de terre avec un peu d’huile. Ensuite vous allez les enfourner dans un four à 140-150 degrés, posés sur du papier sulfurisé, pendant 30-40 minutes pour faire évacuer le maximum d’eau."