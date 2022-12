Comment expliquer l’amour des Français pour le chocolat noir ?

85, 90, voire 99% : les Français adorent le chocolat noir ! Environ 30% du chocolat consommé est du chocolat noir, contre 5% en moyenne en Europe. C'est pour cela que celui-ci s'étend massivement dans nos rayons de supermarché pour la période de Noël. Alors, comment expliquer cette tendance ? En réalité, les consommateurs recherchent aujourd’hui le vrai goût du cacao, celui que l'on retrouve précisément dans le chocolat noir.

>> LIRE AUSSI - Les bienfaits émotionnels et physiques du chocolat

Pour nous plaire, les marques s'adaptent. Cette année par exemple, le chocolatier Milka a changé sa recette. On y trouve 10% de cacao en plus, et 5% de sucre en moins. S'il s'agit toujours de chocolat au lait, cela montre que la tendance est de remettre le cacao au cœur du produit.

Comme un antidépresseur

Si le chocolat noir plaît autant, c’est également parce qu’il serait bon pour la santé. "Il est plus 'satiétant' (lutte contre la sensation de faim, NDLR), il est moins sucré et sa teneur en magnésium permet de réduire la fatigue et aider à la concentration", explique Laëtitia Suissa, nutritionniste à Paris au micro d'Europe 1. L'autre avantage de cette variété est qu'elle contient des molécules qui agissent comme des antidépresseurs.

Malgré ces nombreux avantages, le chocolat a tout de même quelques inconvénients. D'abord, son amertume peut en rebuter plus d'un an. Il s'agit également d'un aliment très calorique. En manger à l'excès n’est pas sain, et peut même favoriser l’apparition de migraines chez certaines personnes. En tout cas, en 2021, près de 30.000 tonnes de chocolat ont été vendues rien que sur la période de Noël.