Oui, manger du chocolat est bon pour la santé (à certaines conditions)

Comme beaucoup de Français, vous vous êtes sans doute largement régalés de chocolats en ce week-end de Pâques. Alors bien sûr, ces très attendus œufs en chocolat sont souvent très sucrés, et donc mauvais pour la ligne, mais il ne faut pas pour autant renoncer au chocolat le reste de l'année. Car s'il est consommé avec modération, le chocolat, notamment noir, peut avoir un très bon impact sur la santé, mais aussi sur le moral, rappelle le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.

Le chocolat est un aliment qui est produit à partir de la fève de cacao qui va être fermentée, torréfiée et broyée jusqu'à former une pâte de cacao liquide. Déjà consommé plus de mille ans avant Jésus-Christ, il comporte de nombreux atouts.

Privilégiez le chocolat noir

Le chocolat qu'on mange va être constitué de cette pâte de cacao, de beurre et de sucre. À condition de ne pas être trop sucré, il est riche en magnésium, en potassium, en cuivre et en fibres alimentaires, intéressantes notamment pour le microbiote. Il contient aussi de la caféine et des molécules proches des endorphines qui vont avoir un effet antidépresseur. C'est pourquoi manger du chocolat est tout simplement réconfortant.

Mais le chocolat reste malgré tout très calorique, et encore plus ceux au chocolat blanc ou au lait, qui vont être très sucrés, et donc favoriser la prise de poids. À l'inverse, certaines études montrent que la consommation de chocolat noir, de façon raisonnable, n'a pas d'impact sur la prise de poids. On peut donc consommer environ 30 grammes par jour d'un chocolat de préférence à 70% en cacao.

Le chocolat améliore les capacités cognitives

D'après d'autres études, cela permettrait d'avoir un impact positif sur les maladies cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux et même d'améliorer le profil lipidique, en baissant le mauvais cholestérol. Le chocolat, consommé avec modération, permet aussi d'améliorer les capacités cognitives, c'est-à-dire les fonctions intellectuelles, car le chocolat est riche en antioxydants qu'on appelle les flavonoïdes. Attention toutefois à ne pas consommer trop de chocolat le soir, car cela peut être source de reflux gastro-œsophagien.