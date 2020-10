Comment cuisiner les coings ?

Que faire si votre voisin vous fait gentiment don d'un cageot de coings, fruits de saison ? C'est la question que pose cette semaine l'une des auditrices de La Table des bons vivants, peu inspirée par ce produit en cuisine. Heureusement, le chef Yves Camdeborde est là !

Cuire les fruits avec la peau

Sa technique ? Ne pas éplucher les coings en amont, mais les cuire entiers, avec la peau, dans un mélange d'eau et de jus d'orange, à volumes égaux, avec un peu de badiane et de coriandre. "Je fais bouillir, je plonge mes coings dedans et je laisse cuire tout doucement, à petite ébullition", explique le chef. "Une fois qu'ils sont cuits, je les oublie un petit peu, pendant 12 heures ou 24 heures, au frigo."

"Après, je les sors, je les coupe en quartiers comme une frite, et je peux éplucher très facilement avec un couteau", poursuit Yves Camdeborde. Deux choix s'offrent alors : les poêler comme un accompagnement salé, avec du sel, du poivre et de l'huile d'olive, ou les rouler dans le miel et les passer à la poêle, pour des frites sucrées.