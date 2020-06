Comment choisir une crème solaire respectueuse de l’environnement ?

Comment choisir une crème solaire qui protège à la fois la peau et les océans ? L'UFC Que Choisir a tenté de répondre à la question et mis au banc d'essai 20 produits. Verdict : le choix est loin d'être évident ! Il en existe seulement deux, sur les 20 crèmes testées par UFC Que Choisir, qui passent le test.

Ne pas se fier aux logos

Seules les marques Biotherm et CATTIER proposent ainsi des produits solaires avec de bons filtres UVA/UVB, mais qui ne laissent que peu de résidus polluants dans la mer. L'inconvénient : elles sont parmi les plus chères, entre 20 et 30 euros - parfois moins sur internet.

Et attention, les labels de qualité ne sont pas toujours un repère fiable, selon Gaëlle Landry, qui a réalisé les tests. "On pourrait se fier aux logos qui sont apposés sur certaines crèmes, sauf que nous avons assez mal noté certaines crèmes qui ont pourtant un logo, "ocean protect" ou des choses comma ça", précise-t-elle sur Europe 1. "Donc on est assez critiques sur ces logos, à l'exception de Nordic Swan, qui est un label nordique qui garantit quand même l'usage de produits moins polluants."

Enfin, certaines crèmes testées ne filtrent pas aussi bien les UV qu'indiqué sur l'emballage. Si vous remarquez un coup de soleil même après avoir mis de la crème, il s'agit peut-être des produits épinglés dans cette enquête.