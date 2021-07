Comment choisir un bon melon bien sucré ?

Appuyez sur la chair comme un forcené, voir si le pédoncule s'arrache facilement, regarder la couleur... Chacun y va de sa théorie pour trouver melon sucré à son assiette mais personne ne semble y parvenir. Grâce à Olivier Poels et son émission Le Marché de midi, la solution est à porté d'oreilles. En effet, il a demandé au producteur de melon et président du Syndicat des melons du Haut-Poitou, Julien Godet, ses astuces.

Une affaire de cernes

La première chose à faire pour être sûre de repartir avec un melon mur, c'est de regarder si le pédoncule commence à cerner ou à se décoller. Si c'est le cas, le melon est prêt à être dégusté. "Ensuite, on peut regarder à l'opposé du pédoncule, la zone pistillaire. On veille à ce que le melon soit suffisamment ferme", explique Julien Godet.

Enfin, si vous hésitez entre deux melons de même taille, optez toujours pour le plus lourd. Car cela implique la présence de sucre en plus grande quantité et donc, une période de maturation plus poussée.