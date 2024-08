Collision mortelle de deux avions Rafale : quelles sont les hypothèses les plus probables ?

On ne connaît pas encore les causes de l'accident. Mercredi, en début d'après-midi, une collision entre deux avions de chasse causaient la mort de deux pilotes à proximité de Colombey-les-Belles dans les Vosges. Celui du deuxième avion a pu s'extraire à temps et est hors de danger. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu s’est rendu ce jeudi sur la base aérienne de Saint-Dizier à laquelle étaient rattachés les deux hommes.

"On aurait eu le lancement d'un message d'alerte"

Au regard des premiers éléments, l'erreur humaine semble être l'hypothèse la plus probable, même s'il convient de rester très prudent. Selon Jean-Paul Palomeros, ancien chef d’État-major de l’armée de l’Air et pilote de chasse, l’hypothèse d’une panne technique - bien qu'elle ne saurait être exclue - n'est pas la plus vraisemblable. "On aurait eu le lancement d'un message d'alerte. Il y a peut-être eu une perte de visuel et quand on est amené à manœuvrer ça va très vite, il faut être très attentif. C'est extrêmement rare, fort heureusement, mais le risque 0 n'existe pas".

Deux enquêtes ont été ouvertes : l'une par l’armée et l'autre par le Bureau enquête accident pour la sécurité de l’aéronautique d’État (BEA). Elles seront extrêmement rigoureuses. "Les enquêteurs vont bien entendu interroger le pilote rescapé. Ils vont utiliser et analyser les enregistreurs de vol qui sont très précis, pratiquement au mètre près, à la seconde près. Vu le profil et la nature de cet accident, ça ne devrait pas être très compliqué. Jean-Paul Palomeros estime que les conclusions de ces enquêtes devraient être connues d'ici quelques semaines.