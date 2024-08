Meurthe-et-Moselle : accident entre deux avions militaires, les pilotes recherchés

Un accident impliquant deux avions militaires s'est produit mercredi en milieu de journée en Meurthe-et-Moselle et des "opérations de recherche des pilotes ont été engagées", a indiqué la préfecture dans un communiqué. Selon le quotidien régional L'Est Républicain, l'accident implique "deux Mirage" et s'est produit dans le secteur de Colombey-les-Belles, une commune à la limite du département des Vosges.

Aucun bilan humain pour l'heure

"Un accident impliquant deux aéronefs s'est produit en Meurthe-et-Moselle dans le secteur de Colombey-les-Belles", indique la préfecture de Meurthe-et-Moselle dans son communiqué, précisant que "le centre opérationnel départemental a immédiatement été activé et le plan SATER (sauvetage aéroterrestre) engagé en appui des forces militaires".

Elle n'a fait part d'aucun bilan humain, indiquant que "des opérations de recherche des pilotes ont été engagées par le groupement de gendarmerie départementale, le service départemental d'incendie et de secours, l'office national des forêts et l'ADRASEC (fédération nationale des radioamateurs au service de la sécurité civile)". "L'autorité militaire communiquera sur les causes de l'accident", indique-t-elle encore, expliquant qu'un "autre point de situation sera effectué dès que de nouvelles informations seront connues".