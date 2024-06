Portugal : un mort dans une collision entre deux avions lors d'un show aérien

Un pilote est décédé et un autre a été blessé dimanche lors d'une collision entre deux petits avions venus participer à une parade aérienne à l'aéroport de Beja, dans le sud du Portugal, a annoncé l'armée de l'air. Les deux avions "ont été victimes d'un accident lors d'une démonstration aérienne" à laquelle participaient six appareils, peu après 16H00, "lors du Beja Air Show", indique l'armée de l'air dans un communiqué.

Lors de cette collision, une personne "de nationalité espagnole" est décédée, ajoute-t-elle dans ce court communiqué. Interrogée par l'AFP, une porte-parole de l'armée a précisé qu'il s'agissait du pilote de l'un des avions entrés en collision. Un pilote de nationalité portugaise a par ailleurs été légèrement blessé, selon l'armée. "Il a reçu des soins d'urgence" avant d'être "transporté à l'hôpital de Beja", ville de 25.000 habitants du sud du pays, précise le communiqué.

"Hors du périmètre de la base aérienne"

Selon l'armée, les six appareils appartenaient à une patrouille de voltigeurs baptisée "Yak Stars", composée de pilotes espagnols et portugais. Les appareils entrés en collision sont des Yakovlev Yak-52, un modèle d'avion soviétique d'entraînement et de voltige. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit un groupe de six avions effectuant une démonstration à quelques dizaines de mètres du sol. L'un d'eux prend alors de la hauteur et semble soudain toucher un autre appareil avant de s'écraser dans un nuage de fumée.

L'avion tombé au sol s'est écrasé "hors du périmètre de la base aérienne" tandis que le second appareil a réussi à se poser sur le tarmac de l'aéroport, précise l'armée. L'accident n'a "pas fait de victimes au sol parmi les personnes qui assistaient à l'événement", ajoute-t-elle. Selon le site du Beja Air Show, la patrouille "Yak Stars" participait à cette parade avec une trentaine d'autres groupes de voltigeurs venus de différents pays d'Europe. Les organisateurs la présentent comme "la plus grande équipe civile de voltige du sud de l'Europe".

Ce rassemblement aérien, qui avait débuté samedi, a été "immédiatement interrompu" après l'accident, selon l'armée, qui fait part dans son communiqué de "ses plus sincères condoléances" vis-à-vis de la famille et des amis de la victime.