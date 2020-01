Cette "taxe mariage" qui fait grimper le prix de la noce

VOS EXPÉRIENCES DE VIE

Le salon du mariage ouvre ses portes ce week-end à Paris. Au-delà du bonheur, le mariage est aussi synonyme de grosses dépenses pour les personnes qui prévoient de s'unir. Et ça ne semble pas toujours justifié, au point que certains parlent d’une "taxe mariage". Il s’agit de frais que l'on est obligé de payer pour des services que l'on aurait normalement à des prix inférieurs dans un autre contexte. Cela peut exister pour le traiteur ou la location du lieu du mariage, mais aussi pour le prix d'une coupe de coiffure, comme a pu le constater Europe 1.

Un prix du simple au double pour le même chignon

Notre reporter a fait le test, et le résultat est criant. Elle a commencé par appeler un certain salon de coiffure, sans mentionner le mariage. La réponse au bout du fil ? Le chignon "à partir de 95 euros", comme vous pouvez l'entendre dans la vidéo ci-dessus.

Même appel le lendemain, au même salon, en mentionnant cette fois la raison précise de sa réservation. "Pour un mariage, il faut compter dans les 200 euros", répond très sérieusement la personne au téléphone. Soit plus de 100 euros de différence pour la même prestation.

Cette expérience, Jamila l’a vécue avant le mariage d’une amie. Alors quand elle s'est mariée, elle a décidé de ne pas le préciser à ses prestataires. "J'ai payé le maquillage 60 euros au lieu de 120. Concernant la coiffure, j'en ai eu pour 45 euros au lieu de 160. On peut très bien avoir la même chose pour moins cher. Il fallait simplement ne pas dire que c'était pour un mariage", raconte-t-elle au micro d'Europe 1.

Le prix de la perfection, se défendent les professionnels

Attaqués sur ces écarts de tarifs, les professionnels se défendent et justifient ces différences de prix. Pour Jean-Louis Morand, coiffeur et porte-parole de l’Union nationale des entreprises de coiffure, il s'agit du prix de la perfection : "Pour une mariée, il y a de la préparation en amont. Le prix, c'est la qualité du travail et de la formation. Tous les produits qu'on va utiliser sont compris dedans."

Alors un conseil pour faire votre chignon à bon prix : soyez discrets à propos de votre mariage.