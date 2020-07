Circulation routière : quelles sont les prévisions de trafic pour ce week-end ?

La circulation sera difficile de vendredi à dimanche, deuxième week-end des vacances et veille de fête nationale, avec un samedi classé rouge sur tout le territoire, a annoncé Bison Futé. Dans le sens des départs, la circulation est classée rouge vendredi en Île-de-France, et orange pour le reste du territoire.

L'ensemble du pays classé rouge samedi dans le sens des départs

Samedi, l'ensemble du pays est classé rouge. L'Arc méditerranéen et l'Île-de-France seront particulièrement sollicités. Dans le sens des départs, Bison Futé conseille de quitter la région parisienne après 16h, la plupart des grands axes étant saturés. Évitez également l’autoroute A7 entre Orange et Marseille de 11h à 16h.

Le trafic sera plus fluide dans le sens des retours, avec une circulation orange samedi. Il est tout de même conseillé de rejoindre l'Île-de-France après 16h, et de ne pas emprunter l’autoroute A7 entre Orange et Lyon de 9h à 16h.

Circulation plus fluide dimanche

Dimanche sera bien plus calme sur les routes, une grande partie du pays étant classé verte. Les principales difficultés concerneront "les départs vers l’ouest et en particulier l’autoroute A13 et l’itinéraire vers le sud de la côte Atlantique", écrit Bison Futé. L'Île-de-France, où les trafics s’intensifieront nettement à partir du milieu de la matinée, est classé orangepour les départs, tout comme une partie de l'ouest. Bison Futé conseille ainsi de rejoindre ou de quitter la région parisienne après 10h.

Dans le sens des retours, vous ne devriez pas rencontrer de difficultés particulières, le dimanche étant classé vert.