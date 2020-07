Départs en vacances : que manger pour ne pas somnoler au volant ?

Peut-être allez-vous prendre la route des départs en vacances cet été ? Attention, dans ce cas, à la somnolence au volant qui reste la première cause de mortalité sur l'autoroute. De ce fait, le choix de l'alimentation n'est pas à négliger, puisque manger au volant peut parfois donner envie de dormir. Grâce à des volontaires qui ont testé plusieurs aliments avant de s'installer sur un simulateur, une étude clinique de l'Assurance prévention a pu définir le menu idéal pour garder les yeux ouverts sur la route.

Ne pas dépasser les 500 calories

En entrée, privilégiez des concombres, des radis ou des tomates. En plat : poisson blanc ou blanc de poulet avec des lentilles. Enfin en dessert, optez pour un kiwi ou un brugnon et un carré de chocolat noir. Le tout arrosé de grands verres d'eau. Voici le menu idéal avant de prendre le volant qui ne doit pas dépasser les 500 calories.

"Premier point : il faut opter pour des aliments riches en eau et boire en même temps. Deuxième point : ne mangez que des aliments faciles à digérer. Troisième point : l'indice glycémique de chaque aliment doit rester bas pour ne pas avoir un pic en sucre et un coup de pompe derrière. Ne pas hésiter à ajouter un peu d'acidité et d'amertume parce que ça stimule", explique le docteur Frédéric Saldmann, qui a dirigé l'étude.

Plus de calories, moins de réflexes

Sauf que dans la réalité, les mauvaises habitudes ont la vie dure chez beaucoup de conducteurs. "Sur la route, je mange des hamburgers et après ce repas j'ai envie de dormir", raconte une conductrice à Europe 1. "Généralement, pour moi, c'est un sandwich, des chips et autres sodas bien sucrés pour avoir un peu de fun sur la route", confie avec le sourire un autre.

Pourtant, l'autre avantage de suivre un régime équilibré et riche en eau, est de pouvoir rester tonique au volant et garder tous ses réflexes. Avec un repas à 500 calories, il faudra 2,50 mètres pour freiner, alors qu'avec trois fois plus de calories dans le ventre, il faudra 10 mètres.

Vigilance, donc, alors que le week-end prolongé du 14 juillet est annoncé rouge en Île-de-France et orange partout ailleurs ce vendredi.