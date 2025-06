Circulation des TGV «fortement» perturbée à Lille, à cause d'un vol de câbles

La circulation des TGV au départ et à l'arrivée des gares de Lille est "fortement" perturbée mercredi matin, en raison d'"un acte de malveillance", le vol ou la coupure de câbles, a annoncé la SNCF.

La circulation des TGV au départ et à l'arrivée des gares de Lille est "fortement" perturbée mercredi matin, en raison d'"un acte de malveillance", le vol ou la coupure de câbles, a annoncé la SNCF. "SNCF Réseau a été victime d'un important acte de malveillance à Lille : plus de 600 mètres de câble ont été volés ou coupés au sud de la gare de Lille Europe", a indiqué la SNCF à l'AFP.

Des TGV détournés sur une ligne classique

"Les impacts sont essentiellement sur le trafic des trains à grande vitesse", au départ et à l'arrivée de Lille Europe et Lille Flandres, mais le trafic des TER est "possible", a-t-elle ajouté.

Les TGV "sont détournés au maximum sur ligne classique mais la capacité de la ligne est limitée" et "les réparations devraient prendre une partie de la journée", précise-t-elle. Une quinzaine de câbliers et agents spécialisés ont été mobilisés.