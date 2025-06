SNCF : montez à bord du futur TGV grâce à la réalité virtuelle

Attendu début 2026 sur la ligne Paris-Lyon-Marseille, le futur TGV M se laisse déjà visiter en réalité virtuelle. Une immersion à 360 degrés signée Uptale, start-up partenaire de la SNCF, qui permet de découvrir l’intérieur de ce train nouvelle génération, ses aménagements et ses nombreuses innovations.





Alors qu’il n’arrivera pas avant début 2026 sur les rails, le futur TGV de la SNCF se dévoile déjà… en réalité virtuelle. La start-up Uptale, spécialisée dans la VR et partenaire de l’opérateur ferroviaire, propose depuis peu une immersion en 3D (cliquez ici) à bord du TGV M, le prochain fleuron de la grande vitesse française.

Attendus sur les rails début 2026

Depuis un ordinateur ou, pour les plus équipés, via un casque de réalité virtuelle, il est désormais possible de découvrir l’intérieur de ce train nouvelle génération. Première, seconde classe, espace détente, voiture-restaurant rebaptisée "Bistro", équipements pour les personnes à mobilité réduite… Tout y passe, jusqu’aux toilettes. Une visite à 360 degrés qui permet aussi d’obtenir des infos sur les aménagements et les nouveautés embarquées.

Annoncé comme un véritable concentré d’innovations, ce nouveau TGV ambitionne de devenir "la référence mondiale de la grande vitesse", selon Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs. Il évoque pas moins de 400 innovations à bord de ce train imaginé en collaboration entre Alstom, le studio japonais Nendo et l’agence de design Arep de la SNCF.

Les premiers exemplaires du TGV M sont attendus début 2026 sur la ligne Paris-Lyon-Marseille, l’axe le plus fréquenté et le plus rentable du réseau. De quoi répondre à une demande croissante alors que le parc actuel arrive à saturation.