Chassé-croisé des vacances : des embouteillages sur la route des Alpes

En ce week-end de chassé-croisé des vacances d’hiver, Bison Futé voit rouge sur les routes menant aux stations de ski, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Sur l'A43, entre Lyon et Chambéry, les ralentissements s'accumulent, obligeant de nombreux vacanciers à faire une pause.

En ce week-end de chassé-croisé avec les trois zones en vacances scolaires d’hiver, Bison futé annonce rouge dans le sens des départs pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont les axes routiers mènent vers les stations de ski. Autour de l'aire d'autoroute de L'Isle-d'Abeau, où Europe 1 s'est rendue, la circulation se complique ce samedi midi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des vacanciers matinaux mais piégés par le trafic

Le trafic est au ralenti entre le péage de Saint-Quentin Fallavier et le tunnel de Dullin. Les difficultés de circulation vont se poursuivre dans la journée. Bison Futé conseille d'éviter l'A43 entre Lyon et Chambéry jusqu'à 15 heures. Beaucoup de vacanciers s'arrêtent sur l'aire d'autoroute comme Céline et son mari qui sont partis à 3 heures du matin pour rejoindre les Arcs en Savoie. "Il nous reste encore 180 kilomètres, ça nous indique trois heures. On le savait, c'est pour ça qu'on est parti tôt ! On a tout prévu, le café, les croissants..", racontent-ils.

Une amélioration attendue dimanche

En vacances avec sa famille, Antoinette préfère aussi faire une pause. Il lui reste près de 130 kilomètres avant de rejoindre la station Les Deux Alpes. "On est parti à 5 heures du matin en pensant qu'on allait esquiver tout ce genre de choses... Mais non. Vers 7 heures, on a vu qu'il y avait énormément de personnes sur la route... On va prendre notre mal en patience. Il y a du soleil, on en profite !" se rassure-t-elle.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le trafic est également compliqué dans le sens des retours sur l'A43. Il est recommandé d'éviter l'axe entre Chambéry et Lyon jusqu'à 16 heures. Dimanche, la circulation sera fluide.