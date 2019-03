Changement d'heure : maintien à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver ? Les Français sont divisés

À minuit dimanche soir, la consultation en ligne sera close pour décider si l'on veut conserver ou abandonner le changement d'heure deux fois par an. Quelque 370.000 Français ont déjà donné leur avis, mais dans les allées du Salon de l'Agriculture - qui ferme ses portes dimanche -, la question ne fait pas l'unanimité.

Heure d'été ou heure d'hiver ? "Aujourd'hui, il faut arrêter de changer d'heure", assure Pierre au micro de la reporter d'Europe 1. Cette question qui paraît tranchée. Mais si l'abandon est adopté, comme le prévoit la Commission européenne à l'horizon 2021, chaque pays devra choisir entre rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été.

"Je suis pour l'heure d'hiver", déclare Annie. "Moi, je préfère l'heure d'été", contredit sa sœur Colette. "Les journées sont plus longues, on n'a pas besoin de fermer des volets à 7 heures du soir." "Mais c'est moins bien pour le sommeil !", réplique Annie.

Un argument différent en fonction des régions. Et le débat se complique quand on choisit son camp en fonction de là où l'on habite. "En Corse, il fait nuit ou presque 45 minutes plus tôt qu'en région parisienne", rappelle Nadine. "Donc c'est mieux de garder l'heure d'été."

Mais pour Patrick, agriculteur en Normandie où le soleil se couche plus tard, un passage définitif à l'heure d'été lui ferait perdre une heure de luminosité et donc de travail le matin. "C'est bien l'heure d'hiver qu'il faut garder toute l'année. Pour pouvoir travailler convenablement et faire mon travail de récolte, j'ai besoin de pouvoir commencer tôt le matin. Donc si l'horaire est trop décalé, je suis obligé de travail plus tardivement." Jeudi soir, la consultation donnait une petite longueur d'avance au maintien de l'heure d'été toute l'année.