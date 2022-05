«Change Now» : l'événement mondial des solutions pour la planète revient à Paris

Innover pour changer la planète ? C'est que propose le salon "Change Now" à Paris jusqu'à samedi soir. Pour cette cinquième édition, des chefs d'entreprises venus des quatre coins du monde présentent leurs innovations. Des technologies uniques, qui ont un même point commun : réduire l'impact énergétique de l'homme sur la terre. Un véritable temple de l'innovation où s'est rendue Europe 1.

Sous l'immense sculpture en forme de globe terrestre, le catamaran miniature d'Yves Parlier attire l'œil des curieux. L'ancien navigateur propose d'utiliser une voile de kitesurf pour réduire les émissions de CO2. "Un bateau de 350 mètres de long, qui serait tracté par une aile de 1.600 mètres carrés, va pouvoir, dans les meilleures conditions, marcher à dix nœuds avec le kite seul", explique-t-il. Son idée doit "permettre d'économiser 20% en moyenne pour une vitesse de croisière qui serait de seize nœuds".

© ARTHUR PEREIRA / EUROPE 1

Des ateliers pour bien trier

Quelques mètres plus loin, sur le stand de Jim Pasquet, on découvre un siège en plastique blanc entièrement réalisé à partir de bouchons de bouteilles. Broyés puis chauffés, ils seront transformés en siège pour la future piscine des Jeux olympiques de Paris 2024. "Ce sont des sièges qui vont être à la fois recyclés, à partir de déchets collectés en Île-de-France, et recyclables", détaille-t-il. "Si en fin de vie, imaginons dans 20 ans, on doit récupérer ces éléments-là, on peut les démonter, les rebroyer et refaire exactement le même procédé", assure Jim Pasquet.

© ARTHUR PEREIRA / EUROPE 1

Par le biais d'ateliers, les enfants peuvent aussi apprendre à bien faire le tri. Si vous avez besoin d'une piqûre de rappel, vous pouvez également y participer.