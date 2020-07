Tri et recyclage : chacun joue son rôle, avec Citeo

Pourquoi trier ?

Trier, est-ce vraiment utile ? Quel est le véritable parcours de nos déchets ? Entre appréhensions et idées reçues, Citeo nous rappelle pourquoi trier est essentiel. Au point de vue environnemental, tout d’abord. En 2019, le tri des Français a permis de recycler près de 5 millions de tonnes d’emballages et de papiers, ce qui a permis d’éviter l’émission de 1,6 millions de tonnes de C02. C’est l’équivalent de 780 00 voitures en moins sur les routes pour une année. Et 23 milliards de litres d’eau ont été économisés, soit l’équivalent de 8 000 piscines olympiques. De quoi motiver les 57% des Français qui déclarent qu’ils seraient plus attentifs à bien trier si on leur prouvait les bénéfices concrets de leur geste pour la planète…

Quant aux 68% des Français qui s’accordent à dire que faire attention à l’environnement génère des effets positifs sur l’économie, on ne peut que leur donner raison. Le recyclage est l'un des piliers de l'économie circulaire et locale, et connaît des évolutions technologiques capables de doper son efficacité. Citeo a d’ailleurs investi 30 millions d’euros pour accompagner la modernisation des centres de tri.

Et pas de crainte, tout ce qui a été trié ne part pas au même endroit ! Les collectivités préparent en centre de tri les emballages par matériau, pour ensuite les revendre à des recycleurs : les emballages sont donc une ressource pour les collectivités, qui n’ont aucun intérêt à mélanger les emballages recyclables triés avec les déchets ménagers.

Comment être sûr de bien trier ?

Passons maintenant à la pratique : trier, oui, mais comment ? Pour les consommateurs perdus au milieu des différentes consignes de tri selon les communes (40% des Français avouent ne pas s’y retrouver), l’application Guide de tri est la solution. Il suffit de renseigner sa commune, le type de déchet, et on trouve toutes les informations nécessaires pour appliquer les bons gestes.

Force est de constater que trier, particulièrement en ville, peut s’avérer compliqué. Manque d’espace, urbanisme, mode de vie… Les solutions sont notamment à trouver du côté de la simplification du geste et de l'innovation. C’est là qu’intervient le concept de Smart Cities : les villes intelligentes qui gèrent mieux leurs déchets, donc leurs ressources, en commençant par rendre le tri plus accessible et visible.

Citeo accorde des financements spécifiques à des projets capables de réinventer les dispositifs de collecte en s’appuyant sur l’intelligence collective et l’expérimentation. Le développement de nouveaux systèmes pour trier en dehors du domicile va redessiner nos vies en ville, et les Français pourront trier partout.

Adoptons les bons réflexes

Tout d’abord, quelques incontournables : pas besoin de laver les emballages (quelques traces de produits ne gêneront pas les procédés de recyclage). Il ne faut pas non plus les imbriquer ou les mettre en sacs : dans le centre de tri, les emballages vont être séparés par familles de matériaux au cours de différentes étapes ; mais si les emballages ne sont pas bien visibles et séparés, les machines ne pourront pas les identifier et ils seront donc écartésau lieu d’être recyclés.

Concernant le papier, attention aux faux amis ! Certains papiers cadeaux sont en réalité en plastique, et les papiers dont le traitement altère la capacité de recyclage (papier peint, papier photo, essuie-tout…), sont destinés au bac des ordures ménagères. Par ailleurs il est inutile d’enlever les agrafes ou les spirales, tout se fait directement à l’usine de recyclage.

Et n’oublions pas que dans la salle de bains aussi, on peut trier. Aujourd’hui, la grande majorité des emballages des produits cosmétiques et d’hygiène sont recyclables. Flacons de gel douche et de shampoing, bouteilles de démaquillant, brumisateurs, flacons de parfum, étuis en carton… se trient et se recyclent parfaitement.

Enfin, à la question : "est-ce que tous les emballages se trient ?" Citeo répond "de plus en plus" ! Pour l’instant, tous les emballages en verre, en métal, en carton se trient. Pour le matériau plastique, seules les bouteilles et les flacons en plastique se trient. Mais depuis 2011, Citeo et les acteurs du dispositif de recyclage ont lancé le développement du recyclage de tous les emballages en plastique en plus des bouteilles et flacons. Une nouvelle consigne de tri se déploie donc progressivement, par exemple à Paris, Lyon, Montpellier ou Le Havre. Les habitants doivent déposer dans le bac de tri tous les emballages sans exception.

Le tri est un geste incontournable, qui devient de plus en plus simple.