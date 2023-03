«C'était l'Apocalypse» : une violente tornade ravage le centre-ville de Pontarion dans la Creuse

Ce jeudi, un phénomène météorologique est venu perturber le calme du village de Pontarion, dans la Creuse. C'est un peu avant 17 heures qu'une mini-tornade s'est formée en quelques secondes, détruisant tout le matériel présent sur son passage. Une fois le calme revenu, les habitants ont retrouvé leur centre-ville ravagé avec des toitures éventrées, des arbres arrachés et des vitres brisées.

De quoi être sous le choc, état dans lequel se trouve Martine Birnbaum, la maire adjointe de la commune qui décrit l'événement : "Un ouragan, un vent terrible, ça tournait dans tous les sens. C'est tellement impressionnant. Moi je n'ai jamais vécu ça, jamais. Vous êtes complètement impuissant par rapport à ce qui se passe".

Images impressionnantes de la tornade qui a touché Pontarion dans la Creuse ce jeudi peu avant 17h. La commune a subi des dégâts notables ! (© Jean-Marc Velleine) pic.twitter.com/1jkIldBEQF — Météo Express (@MeteoExpress) March 9, 2023

"C'était l'apocalypse"

Un sentiment d'impuissance partagé par les locaux, comme Jeanne. Cette dernière explique avoir tout juste eu le temps de se mettre à l'abri. "Tout d'un coup, il s'est mis à faire beaucoup de vent. Il y avait un ciel très, très noir. Et puis on a vu toutes les briques du toit du château tomber. Ça a fait comme un tourbillon. Et puis les arbres tombaient, on a vu des arbres énormément et immenses se couper en deux."

La Pontarionnaise poursuit en dépeignant une scène chaotique. "Dans le bourg, c'était l'apocalypse, je ne sais pas comment le dire. Les tuiles des toits étaient par terre, c'était jonché ! On ne pouvait plus passer. Les voitures étaient arrêtées et ça faisait très, très peur ! Tout le monde était affolé". Malgré la violence du tourbillon de vent, la commune de Pontarion s'estime chanceuse de ne déplorer aucun mort parmi ses habitants.