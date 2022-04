Cet incontournable de notre cuisine désormais introuvable dans les grandes surfaces

L'Ukraine et la Russie assurent habituellement 80% des exportations d'huile de tournesol dans le monde. Des tensions d'approvisionnement alimentées aussi par le comportement de certains consommateurs qui stockent cet incontournable de notre cuisine : les ventes ont bondi de 50% ce mois-ci. "Je cherche de l'huile de tournesol", indique cette cliente à une employée de cette grande surface. "Vous n'en avez plus ?" demande-t-elle. La réponse est négative.

Des restrictions sur les achats d'huile de tournesol

Aujourd'hui, l'huile de tournesol est devenue une denrée rare, constate Nadia, mère de famille. "Je ne trouve pas, Carrefour il n'y en a pas, même Monoprix je n'ai pas trouvé", souffle-t-elle.

En cause, des rayons rapidement vidés à chaque réapprovisionnement. Raphaël, responsable d’un supermarché à Paris, n’a plus rien à vendre depuis plusieurs jours. "Les gens affluent sur l'huile et ont peur de manquer. Ils en achètent parfois plus que de raison, parfois de deux à cinq bouteilles par personne, c'est ça qui crée aussi la pénurie", précise-t-il.

Une pénurie qui fait gonfler les prix : entre 25% et 30% de hausse en France en deux mois et cela impacte évidemment les restaurateurs comme Cyril, gérant du French Coco dans le 15e arrondissement de Paris, qui l’utilise pour les fritures. "Le prix a doublé et c'est sûr que ça réduit énormément nos marges", avance-t-il. Si cela perdure, il n’aura plus le choix, il devra, comme beaucoup d’autres restaurateurs, augmenter le prix de ses plats prochainement.