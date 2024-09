«C'est vraiment immense» : la grande braderie de Lille séduit les habitants et les touristes

Dégoter la perle rare : c'est la mission des deux millions de visiteurs de la grande braderie de Lille. Durant deux jours, près de 5.000 exposants viennent écouler les objets dont ils ne veulent plus. Alors, dans les rues de la ville, c'est le grand déballage. Difficile parfois de circuler comme ici au quai du Vaux où des particuliers sont installés comme Dominique.

"Sur la table, j'ai une ancienne horloge que j'ai retrouvée dans mon grenier, des anciens appareils photo. On se débarrasse... J'espère rentrer avec le moins de choses possible", confie-t-elle au micro d'Europe 1. À quelques mètres de là, Xavier est en quête de la perle rare. "Je suis plutôt sur les objets des années 80, que ce soit des vinyles ou tout autre objet. Il faut prendre le temps et après on encombre la maison", ironise-t-il.

"On a l'impression que c'est toute la ville qui est en braderie"

Et puis il y a ceux qui découvrent la braderie. Christine, les yeux rivés sur son plan, est originaire de Grenoble. "J'ai jamais vu ça de ma vie", souligne la touriste. "J'ai fait des brocantes, beaucoup. J'ai fait des braderies pas mal aussi, dans divers endroits, mais comme ici, jamais. C'est vraiment immense, on a l'impression que c'est toute la ville qui est en braderie", poursuit-elle.

Au total, il y a plus de 60 kilomètres d'étales, reparti entre 5.000 exposants pour cet événement considéré comme le plus grand vide-greniers d'Europe.