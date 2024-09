«C'est une religion» : la braderie de Lille revient, les bonnes affaires se multiplient chez les brocanteurs

Le plus grand vide grenier ouvre ses portes ce samedi à Lille. Environ deux millions de personnes sont attendues dans les rues de la ville pendant les deux prochains jours. Si les particuliers et les habitants de Lille ne peuvent déballer leur marchandise que ce samedi matin dans le coin des brocanteurs, les bonnes affaires ont déjà commencé.

Des clients en observation

Le long de la Deûle, à peine déballé sous les petits chapiteaux, la brocante attire déjà les premiers clients. Ce vieux bac à charbon, "il est à 20 euros mais vous pouvez l'avoir pour 15 euros", lance le gérant du stand à un touriste néerlandais, qui saute sur l'occasion. Et le week-end commence bien pour Serge, le brocanteur, un vieil habitué. "La braderie de Lille, c'est une religion en fait. C'est absolument incontournable", confie-t-il au micro d'Europe 1.

Un peu plus loin, Luc, attend les clients au milieu de ces objets d'art. Cela dit, la plupart des promeneurs de cette braderie parcourent les étals en mode observation. "Là, on fait le tour pour l'instant, on repère et après on verra", explique une promeneuse.

L'art de négocier

"Toutes les pièces qu'on a vues sont un peu chères. Je pense que les prix vont baisser, donc avec un peu de chance, celles qui nous intéressent seront encore là et on va repasser" un peu plus tard, poursuit-elle. Car c'est bien connu, la caractéristique du chineur, c'est qu'il est avant tout marchandeur.

"De toute façon, quand tu dis un prix, si ça les intéresse et que ça tombe dans leur prix, c'est bon. Mais bon, c'est rare de vendre au prix affiché, parce que les gens négocient toujours", explique André. Objectif pour les clients : négocier pour mieux apprécier l'acquisition de la perle rare tant recherchée.